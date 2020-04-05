Авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой приостановлено

Сегодня в Республике Алтай полностью приостановлено регулярное авиасообщение с Москвой - в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Авиакомпания "Победа" заявила о том, что с 4 апреля по 30 мая 2020 года приостанавливает полеты по направлению Москва - Горно-Алтайск - Москва.

- Решение принято в связи с распоряжением Правительства РФ о приостановлении до 1 июня 2020 года деятельности объектов массового отдыха и рекомендацией гражданам ограничить поездки, - сообщается на официальном сайте аэропорта Горно-Алтайска.

- С сегодняшнего дня отменены рейсы S7, - заявил глава региона Олег Хорохордин. - Таким образом, авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции.

Ранее местные жители жаловались на поток туристов, прибывающий из Москвы и других регионов в Республику Алтай, чтобы "отсидеться" в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

- Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай провели проверку поступивших по "горячей линии" обращений о заезде туристов на некоторые туристические базы и зеленые дома в Майминском районе. Информация не подтвердилась, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.

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