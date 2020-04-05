В Томске суд принудительно поместил местного жителя в обсерватор

Томский суд принудительно отправил в обсервацию прибывшего из-за границы 50-летнего местного жителя.

Как оказалось, 2 апреля томич прилетел из-за границы в Новосибирск, а затем, 4 апреля, на автобусе прибыл в Томск. Подозрительного путешественника обнаружили при проверке документов сотрудники Госавтоинспекции.

- На место незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи для осмотра данного гражданина, а также всех граждан с которыми мужчина прибыл из города Новосибирска на автобусе, - сообщает УМВД России по Томской области.

Томичу предложили отправиться в обсерватор на карантин добровольно, однако он категорически отказался. Тогда главный государственный врач Томской области направил в суд административный иск о принудительном помещении прибывшего из-за границы томича в обсервацию. Суд иск удовлетворил.

В отношении путешественника также возбуждено административное дело по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". После выписки из обсерватора ему грозит штраф