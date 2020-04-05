В Томской области поезд врезался в трактор

Сегодня около трех часов дня по московскому времени грузовой поезд врезался в трактор на железнодорожном переезде в Томской области.

ДТП произошло на 303 километре перегона Улу-Юл - Сайга Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги.

Известно, что переездная сигнализация работала исправно. Однако тракторист ее проигнорировал.

- Водитель трактора выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. - Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.

Водитель успел выпрыгнуть из кабины трактора. Пострадавших нет. На движение пассажирских и пригородных поездов Западно-Сибирской железной дороги инцидент не повлиял.