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05.04.2020 17:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томской области поезд врезался в трактор

Текст: Наталья Граф

Сегодня около трех часов дня по московскому времени грузовой поезд врезался в трактор на железнодорожном переезде в Томской области.

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ДТП произошло на 303 километре перегона Улу-Юл - Сайга Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги.

Известно, что переездная сигнализация работала исправно. Однако тракторист ее проигнорировал.

- Водитель трактора выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. - Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.

Водитель успел выпрыгнуть из кабины трактора. Пострадавших нет. На движение пассажирских и пригородных поездов Западно-Сибирской железной дороги инцидент не повлиял.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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