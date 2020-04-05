На Ставрополье жители дома записали видеоклип про коронавирус

В Ставропольском крае местные жители, находясь дома на карантине, записали забавный видеоклип про коронавирус. Слова в этом "гимне вирусу" наложены на музыку песни Сосо Павлиашвили "Не гадайте на любовь".

"Я на карантине, президенту веря. Я на карантине, хоть и не болею. Пусть неделя дома - это все же минус, но теперь не страшен мне коронавирус!" - говорится в песне. На каждую фразу приходится по одному человеку, таким образом в ролике поют несколько местных жителей. Каждый из них должен был спеть свою строчку, находясь дома, и снять это на мобильный телефон.

На кадрах клипа видно, как одна из горожанок танцует на перевес со шваброй, используя ее то как "гитару", то как "микрофон", но в целом занимаясь генеральной уборкой.

По мнению пользователей Сети, клип получился довольно смешной и динамичный.

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