Киберспорт поможет студентам ИТМО получить зачет по физкультуре

Студенты учатся онлайн: лекции, семинары, видеоконференции в Zoom, физкультура... Стоп. Отжаться или поприседать на камеру еще можно. Но как пробежать на время стометровку в прямом эфире? А нормативы по прыжкам в длину? Того и гляди прыгнешь в стол или в домочадца. В питерском Университете ИТМО нашли выход: баллы по физкультуре студенты смогут получить за киберспортивные достижения.

Как? Не секрет, среди современной молодежи немало любителей онлайн-игр. Кое-кто, наверняка, думал о том, что на удаленке найдется время и для них. Но, по словам самих студентов, дистанционная учеба оказалась не легче обычной. В ИТМО решили совместить приятное с полезным, причем совершенно легально: получить баллы для зачета по физкультуре теперь можно, играя в компьютерные игры вместе с другими студентами и участвуя в соревнованиях.

Студенческий спортивный клуб Университета ИТМО "Кронверкские барсы" предложил на выбор несколько видов онлайн-тренировок, среди которых - киберспортивные состязания. Поддержка ректора есть: Владимир Васильев исполнил главную роль в своеобразном "промо-ролике" кибер-игр .

В кадре ректор проходит по пустынным коридорам университета, заходит в пустой спортивный зал, где стоит стол с компьютерным оборудованием: монитор, мощный процессор, колонки, из которых уже слышен эфир игры. Владимир Васильев надевает большие наушники и говорит в микрофон: "Парни, я на мид!" (мидл или мид - центральная линия обороны в игре). Соревнование начинается.

Студентам предлагается участвовать в вебинарах по киберспорту, изучать стратегию и тактику онлайн-игр. Баллы можно получить двумя способами: принять участие в лиге, где количество баллов зависит от проведенного в играх времени, или попробовать себя в еженедельных турнирах по принципу "выше место - больше баллов". "Зачетные" лиги проводятся по трем дисциплинам: Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Dota 2 и Clash Royale. Что это за игры? CS:GO - серия раундов до 3 минут, цель - нейтрализовать противника или выполнить определенную задачу. Dota 2 - игроки стараются разрушить базу противника, главное здесь - командные действия. Clash Royale - атака башен противника и защита своих, основная цель - грамотное использование ограниченных ресурсов.