На Вологодчине пропавшего в лесу мальчика отыскали служебные собаки

В Белозерском районе Вологодской области служебные собаки отыскали пропавшего десятилетнего мальчика. Он заблудился в лесу и блуждал там восемь часов, сообщили в пресс-службе регионального УМЧС.

Ребенок вместе с родителями отдыхал около деревни Пушкино у озера Кожино. Но в какой-то момент пропал из виду. Родители сами найти сына не смогли. Обратились к спасателям. К поискам подключились местные жители, волонтеры, сотрудники полиции.

Ситуация осложнялась еще и тем, что в том районе плохая сотовая связь. И все же поздно вечером служебные собаки взяли след. Благодаря им и удалось отыскать ребенка. Он был напуган, но медицинская помощь подростку не понадобилась.