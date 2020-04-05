В Петербурге после недельного перерыва откроются газетные киоски

Смольный услышал призывы медиасообщества и снял запрет на работу торговых точек по продаже печатной прессы.

Напомним, ситуация обострилась в конце прошлой недели, когда в Петербурге ввели ограничения в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Тогда вышло постановление городского правительства, которое запрещало реализацию печатных изданий из рук в руки.

Кроме того, в Петербурге печатные СМИ не включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

Таким образом сложилась ситуация, когда исполнители на местах стали толковать эти нормы как запрет на деятельность киосков по продаже печатной прессы в период нерабочих дней. В связи с этим в Петербурге в течение недели не выходили сразу несколько крупных печатных изданий.

Стоит отметить, что интерес к печатной прессе в городе очень высок. Так, только одна сеть за месяц реализует свыше миллиона печатных изданий. А таких сетей по продаже прессы в городе много.

С просьбой повлиять на ситуацию к городским властям обратились издатели Петербурга, а также региональное отделение Союза журналистов России и Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В итоге Смольный разрешил киоскам по продаже прессы возобновить свою работу. Сейчас распространители прессы сделали первые заявки на тиражи после недельного перерыва. Откроются киоски с 6 апреля.

Кстати, 3 апреля опубликовано постановление Минпромторга, которое закрепило за печатными СМИ статус продукции, обеспечивающей информационную безопасность страны в период пандемии.