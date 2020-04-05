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05.04.2020 15:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге после недельного перерыва откроются газетные киоски

Текст: Вера Черенева
Смольный услышал призывы медиасообщества и снял запрет на работу торговых точек по продаже печатной прессы.

Напомним, ситуация обострилась в конце прошлой недели, когда в Петербурге ввели ограничения в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Тогда вышло постановление городского правительства, которое запрещало реализацию печатных изданий из рук в руки.

Кроме того, в Петербурге печатные СМИ не включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

Петербургские журналисты попросили открыть газетные киоски

Таким образом сложилась ситуация, когда исполнители на местах стали толковать эти нормы как запрет на деятельность киосков по продаже печатной прессы в период нерабочих дней. В связи с этим в Петербурге в течение недели не выходили сразу несколько крупных печатных изданий.

Стоит отметить, что интерес к печатной прессе в городе очень высок. Так, только одна сеть за месяц реализует свыше миллиона печатных изданий. А таких сетей по продаже прессы в городе много.

С просьбой повлиять на ситуацию к городским властям обратились издатели Петербурга, а также региональное отделение Союза журналистов России и Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В итоге Смольный разрешил киоскам по продаже прессы возобновить свою работу. Сейчас распространители прессы сделали первые заявки на тиражи после недельного перерыва. Откроются киоски с 6 апреля.

Кстати, 3 апреля опубликовано постановление Минпромторга, которое закрепило за печатными СМИ статус продукции, обеспечивающей информационную безопасность страны в период пандемии.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Распространение коронавируса COVID-19

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