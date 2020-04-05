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05.04.2020 23:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Читайте на здоровье

Газетные киоски снова открываются
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 73(8127)
Власти Северной столицы сняли запрет на работу торговых точек по продаже печатной прессы. С понедельника газетные киоски Петербурга свою работу возобновили.

Ситуация обострилась в конце прошлой недели, когда в Петербурге ввели ограничения в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Тогда вышло постановление городского правительства, которое запрещало реализацию печатных изданий из рук в руки. Кроме того, печатные СМИ не были включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

Российские СМИ обеспечат информационную безопасность в период пандемии

На местах стали толковать эти нормы как запрет на деятельность киосков по продаже печатной прессы в период нерабочих дней.

В связи с этим в Петербурге неделю не выходил ряд крупных изданий. Стоит отметить, что интерес к печатной прессе в городе очень высок. Так, только одна сеть за месяц реализует свыше миллиона печатных изданий. А таких сетей в городе много.

С понедельника газетные киоски Петербурга свою работу возобновили. Сделаны первые заявки на тиражи

С просьбой повлиять на ситуацию к городским властям обратились издатели, а также отделение Союза журналистов России и Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В итоге Смольный разрешил киоскам по продаже прессы возобновить работу. Сейчас распространители прессы сделали первые заявки на тиражи.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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