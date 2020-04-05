Житель Ленобласти вынес мусор в костюме динозавра и стал звездой соцсетей

В социальных сетях стремительно набирает популярность видеоролик из Всеволожска с динозавром, который выносит мусор на контейнерную площадку.

Авторы ролика Марта и Анатолий Зенкины, они не видеоблогеры. Но за три дня созданный ими ролик набрал уже около 800 тысяч просмотров.

На кадрах видео Анатолий в костюме динозавра выходит на улицу, помахивая хвостом, не без труда, протискивается на площадку и выбрасывает пакеты с мусором.

"Иногда надо все-таки выходить из дома... ОЗК не нашлось", - прокомментировал Анатолий.

А Марта Зенкина констатировала, что в условиях самоизоляции даже вынос мусора превращается в событие.

Пользователи соцсетей, комментируя ролик, упражняются в остроумии. Так, многие комментаторы шутят, что благодаря снижению выхлопных газов и общему улучшению экологической ситуации, связанной с тем, что многие сидят дома, во Всеволожск вернулись динозавры.

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