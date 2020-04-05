Крымский федеральный университет возобновит обучение студентов

С 6 апреля в Крымском федеральном университете возобновляется обучение студентов в дистанционном формате. Об этом сообщил и. о. ректора вуза Андрей Фалалеев.

- Мы можем продолжать дистанционное обучение студентов, никаких ограничений для реализации процесса нет. Если мы можем делать что-то полезное, не выходя из дома, надо этим пользоваться, - цитирует Андрея Фалалеева пресс-служба вуза.

По его словам, руководству структурных подразделений и филиалов вуза рекомендовано перенести начало занятий с 8 на 10 часов утра. Чтобы дать студентам возможность адаптироваться к учебному процессу после каникул. Кроме того, для некоторых студентов и преподавателей КФУ сформируют "гибкие" графики обучения и работы.

- Особое беспокойство у меня вызывают студенты-медики и преподаватели, которые сейчас активно помогают системе здравоохранения Крыма. Конечно, их график будет организован в зависимости от того, какую полезную функцию они выполняют для республики. Дистанционная форма позволяет нам сформировать "гибкие" графики обучения и работы, - отметил Фалалеев.

Заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской академии КФУ Владимир Черноротов считает, что дистанционное обучение заставляет мобилизовать все свои силы и возможности для самообразования. Причем эта задача стоит и перед студентами, и перед преподавателями.

- Практические занятия ведутся через соцсети, мы отправляем студентам задания и просим прислать фотографии выполненных домашних заданий. И оцениваем их, - рассказывает Владимир Черноротов.

Он считает, что дистанционное образование приносит много нового в процесс образования, но стать настоящим доктором, прослушав курс лекций через мобильные устройства, не получится. Живое общение и работу с пациентом невозможно заменить, уверен профессор.

Обучение студентов в дистанционном формате продолжится ориентировочно до 30 апреля.

Мнение

Анатолий Кубышкин, проректор Крымского федерального университета по научной деятельности:

- Все структурные подразделения сейчас отрабатывают систему дистанционного обучения. Одна из основных сложностей - "возрастные" преподаватели, которые опытны в обучении, но ранее не сталкивались с новыми дистанционными технологиями, работой в соцсетях или мессенджерах. Как мы с этим справляемся? Во-первых, сами студенты активно включились в этот процесс - они помогают им освоить IT-технологии. Во-вторых, молодые преподаватели проводят мастер-классы, чтобы их старшие коллеги могли как можно быстрее и эффективнее освоить новое направление. Главная задача - наработать практики, чтобы дистанционное обучение не было просто формальностью, а получились реальные курсы, которые дают все необходимые знания, заставляют студентов думать, интенсивно работать и осваивать предметы.