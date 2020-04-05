На Кубани набирает популярность необычный флешмоб "Изолента_добра", который стихийно организовали местные предприниматели. Речь идет о мерах поддержки для находящихся в режиме изоляции жителей края.

- С первого апреля, когда на Кубани ввели карантин, мы предоставляем бесплатный доступ к нашим байкам и скутерам по всему Краснодару, - рассказывает координатор велошеринга Lucky Bike Константин Трудик. - Бесплатный доступ мог получить любой человек. За неделю, в соответствии с нашим счетчиком, услугой воспользовались 531 человек.

Другой предприниматель, Евгений Жуков, заявил, что на время карантина не будет требовать оплаты от своих контрагентов - предпринимателей и компаний, которые были вынуждены приостановить работу.

А в Геленджике многодетная мать Маргарита Чагина бесплатно сшила и передала в местную больницу около 1000 масок, которых так не хватало медикам. Сейчас флешмоб насчитывает десятки добрых дел, которые бесплатно совершили предприниматели и жители, поддерживая своих земляков в тяжелое время.