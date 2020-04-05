В Ялте сгорело 2,5 гектара заповедного леса

В Крыму вспыхнувший сегодня пожар в Ялтинском горнолесном заповеднике локализован на площади 2,5 гектара.

Как сообщили, в главном управлении МЧС России по РК, в 15 часов 45 минут в службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории заповедника. Горела лесная подстилка на площади два гектара. Сильный порывистый ветер способствовал распространению огня.

К месту происшествия выехала оперативная группа службы пожаротушения Главного управления МЧС России по РК, сотрудники национального парка "Крымский", водоканала Южного Берега Крыма, волонтеры.

Всего к тушению пожара были привлечены 98 человек и 23 единицы техники. По состоянию на 18 часов 30 минут пожар локализован на площади 2,5 гектара.