В Крыму расширен список работающих предприятий

В Крыму расширен список предприятий, которые с 6 апреля продолжат работать во время режима всеобщей изоляции. Соответствующий указ главы РК Сергея Аксенова опубликован на сайте крымского правительства.

Помимо государственных и муниципальных органов власти разрешили работать карьерам, строительным организациям, производителям асфальтобетонных смесей и стройматериалов, автозаправочным станциям, энергетическим и коммунальным компаниям.

В сфере сельского хозяйства - предприятиям, занимающимся производством, реализацией и хранением сельхозпродукции, удобрений, кормов. А также тем, кто производит семена и посадочный материал.

Работать смогут предприятия, занятые на сезонных полевых работах, а также рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие, продающие сельхозтехнику и занимающиеся ее ремонтом. Также продолжить производство смогут винодельческие заводы.

По-прежнему разрешена работа предприятий, обеспечивающих население товарами первой необходимости - продуктами питания, лекарствами. Трудятся сотрудники медучреждений, ветлечебниц и Фонда обязательного медицинского страхования.

Приложением к указу утвержден перечень конкретных системообразующих предприятий и организаций, имеющих региональное значение, которые с завтрашнего дня будут функционировать в режиме обычного рабочего времени.

Напомним, с собой у всех направляющихся на предприятие или с работы домой должна быть справка от работодателя установленного образца и паспорт РФ.