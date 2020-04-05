В Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которым продлил действие режима самоизоляции до 30 апреля 2020 года. Документ опубликован на сайте правительства.

По 30 апреля 2020 года жилища разрешено покидать только для похода в магазин, выгула домашних животных в ста метрах от дома и выноса мусора. Исключение сделано для работников жизненно важных предприятий, отраслевая принадлежность которых в указе уточняется отдельно. Помимо органов власти это строительные, коммунальные, аграрные, дорожно-строительные, телекоммуникационные, социальные и другие предприятия.

Также разрешено навещать пожилых и больных граждан, отвозя им продукты и лекарства. С этой же целью могут передвигаться по населенным пунктам работники социальных служб и волонтеры. Первым надо иметь с собой справку об опеке или патронаже, а вторым - справку Госкомитета молодежной политики РК. Право выходить на улицу есть у адвокатов к месту совершения следственных действий или в суд.

Крымчанам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями по-прежнему запрещено покидать жилища за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

Приложением к указу утвержден перечень системообразующих предприятий и организаций, имеющих региональное значение, которые с завтрашнего дня будут функционировать в режиме обычного рабочего времени.