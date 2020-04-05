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05.04.2020 10:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Республике Крым выявлено два семейных заражения COVID-19

Текст: Юлия Суконкина

В Республике Крым выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила главный санитарный врач РК Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

Фото: Илья Изотов/РГ
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По ее словам, два новых зараженных - члены одной семьи в Симферопольском районе, подхватившие вирус от своего родственника, который вернулся в Крым из Московской области.

- Сейчас они госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением, - рассказала Пеньковская. - С ними контактировали шесть человек. Это контакты второго порядка, и за ними тоже установлено медицинское наблюдение.

В результате в республике выявлено всего 20 случаев заболевания. По данным министра здравоохранения РК Игоря Чемоданова, под медицинским наблюдением находятся 2974 человека, 129 человек сняты с наблюдения. В обсервации 22 человека, тяжелых больных нет.

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