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05.04.2020 19:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

Текст: Руслан Мельников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Ростовской области уточнили некоторые ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, речь идет об охоте и посещении лесов.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту. Однако эти ограничения не относятся к профессиональной надзорной деятельности, распространяющейся на эту сферу.

Также сообщается о временном запрете на плановую госпитализацию и плановые посещения поликлиник и амбулаторий. Но и в этом случае предусмотрены исключения. К ним относятся ситуации, при которых отсрочка планового посещения медучреждений может привести к ухудшению состояния или создать угрозу жизни и здоровью пациента.

Кроме того до 30 апреля школы Ростовской области должны вести обучение в дистанционном режиме, а дошкольные учреждения не будут работать до 12 апреля. Также запрещается проведение религиозных обрядов и церемоний вне культовых зданий.

При этом отмечается, что в Ростовской области не запрещена работа розничных рынков, на которых продаются продукты и товары первой необходимости.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Распространение коронавируса COVID-19

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