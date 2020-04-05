В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

Власти Ростовской области уточнили некоторые ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, речь идет об охоте и посещении лесов.

В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту. Однако эти ограничения не относятся к профессиональной надзорной деятельности, распространяющейся на эту сферу.

Также сообщается о временном запрете на плановую госпитализацию и плановые посещения поликлиник и амбулаторий. Но и в этом случае предусмотрены исключения. К ним относятся ситуации, при которых отсрочка планового посещения медучреждений может привести к ухудшению состояния или создать угрозу жизни и здоровью пациента.

Кроме того до 30 апреля школы Ростовской области должны вести обучение в дистанционном режиме, а дошкольные учреждения не будут работать до 12 апреля. Также запрещается проведение религиозных обрядов и церемоний вне культовых зданий.

При этом отмечается, что в Ростовской области не запрещена работа розничных рынков, на которых продаются продукты и товары первой необходимости.