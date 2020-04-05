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05.04.2020 23:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Такси для доктора

Жители Астрахани бесплатно развозят врачей
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)
В Астрахани на улицы выехали свыше 30 автомобилей с надписями: "Подвезу врача" - так местные жители решили поддержать медиков. Автомобилисты развозят врачей и медсестер на работу и домой бесплатно.
Астраханские автомобилисты развозят врачей и медсестер на работу и домой бесплатно. Фото: Пресс-служба отделения ОНФ в Астраханской области Астраханские автомобилисты развозят врачей и медсестер на работу и домой бесплатно. Фото: Пресс-служба отделения ОНФ в Астраханской области
Астраханские автомобилисты развозят врачей и медсестер на работу и домой бесплатно. Фото: Пресс-служба отделения ОНФ в Астраханской области
Фото: Сергей Михеев/РГ
В Москве врачей защитят от коронавируса лекарством против малярии

Первым на линию вышел координатор движения "Молодежка ОНФ" Артур Оганесян, написав номер своего телефона на заднем стекле машины. В тот же день к нему подключились другие добровольцы. Волонтеры создали группу в мессенджере, где стали размещать заявки от врачей: откуда и во сколько кого забрать, чтобы оперативно организовывать работу по их развозу. В маршрутном списке уже пять больниц и поликлиника. "В первый же вечер мы отвезли домой двух медиков, а на следующее утро развезли 16 врачей и медсестер, - рассказал Артур Оганесян. - Начинаем работу в 5.30, а заканчиваем поздно вечером. Если потребуется, можем выехать и ночью. С врачами договариваемся заранее, где их забрать - например, пять работников поликлиники N 8 и областной детской больницы, проживающих в Трусовском районе, ждут нас у входа в торговый центр. Сбоев нет, явка водителей - стопроцентная".

Часто врачи звонят не для того, чтобы вызвать водителя, а просто сказать "спасибо"

В городе с 31 марта общественный транспорт не работает, ходят только дежурные автобусы, но не все маршруты удобные.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Главврач больницы в Коммунарке удивился возрасту пациентов с COVID-19

Например, добраться с завода Ленина в центр города напрямую не получится, нужно ехать на личном транспорте или такси. Поэтому идея с подвозом на работу вызвала у врачей живой отклик. По словам Артура, часто врачи даже звонят не для того, чтобы вызвать водителя, а просто сказать "спасибо".

В "автопарке" - в основном легковые автомобили, но есть два микроавтобуса, один из которых раскрашен в арбузные цвета. Его владелец - ведущий культурно-массовых мероприятий - купил фургон, чтобы сделать из него "фестиваль на колесах". Однако теперь с удовольствием подвозит медиков.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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