Жители Астрахани бесплатно развозят врачей

В Астрахани на улицы выехали свыше 30 автомобилей с надписями: "Подвезу врача" - так местные жители решили поддержать медиков. Автомобилисты развозят врачей и медсестер на работу и домой бесплатно.

Первым на линию вышел координатор движения "Молодежка ОНФ" Артур Оганесян, написав номер своего телефона на заднем стекле машины. В тот же день к нему подключились другие добровольцы. Волонтеры создали группу в мессенджере, где стали размещать заявки от врачей: откуда и во сколько кого забрать, чтобы оперативно организовывать работу по их развозу. В маршрутном списке уже пять больниц и поликлиника. "В первый же вечер мы отвезли домой двух медиков, а на следующее утро развезли 16 врачей и медсестер, - рассказал Артур Оганесян. - Начинаем работу в 5.30, а заканчиваем поздно вечером. Если потребуется, можем выехать и ночью. С врачами договариваемся заранее, где их забрать - например, пять работников поликлиники N 8 и областной детской больницы, проживающих в Трусовском районе, ждут нас у входа в торговый центр. Сбоев нет, явка водителей - стопроцентная".

Часто врачи звонят не для того, чтобы вызвать водителя, а просто сказать "спасибо"

В городе с 31 марта общественный транспорт не работает, ходят только дежурные автобусы, но не все маршруты удобные.

Например, добраться с завода Ленина в центр города напрямую не получится, нужно ехать на личном транспорте или такси. Поэтому идея с подвозом на работу вызвала у врачей живой отклик. По словам Артура, часто врачи даже звонят не для того, чтобы вызвать водителя, а просто сказать "спасибо".

В "автопарке" - в основном легковые автомобили, но есть два микроавтобуса, один из которых раскрашен в арбузные цвета. Его владелец - ведущий культурно-массовых мероприятий - купил фургон, чтобы сделать из него "фестиваль на колесах". Однако теперь с удовольствием подвозит медиков.