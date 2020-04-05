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05.04.2020 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар в Свердловской области унес жизни троих детей

Текст: Анатолий Меньшиков

Ночью пятого апреля в селе Елань Талицкого района вспыхнул частный дом, в котором находилось пятеро детей. Двух из них успели спасти местные жители, они госпитализированы, трое погибли. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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Пожар, ликвидированный около 5 часов утра местного времени, унес жизни восьмилетнего мальчика, двух его сестренок 2014 и 2018 годов рождения. Два их брата - в возрасте десяти месяцев и восьми лет - госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом и термическими ожогами. По предварительным данным СУ СК РФ по Свердловской области, мать и отчим детей - не пострадали.

- Семья не относилась к благополучным. В отношении родителей территориальное ОВД неоднократно возбуждало административные дела по факту ненадлежащего воспитания детей. Мало того, отчим привлекался к уголовной ответственности за побои и неуплату алиментов, -сообщил официальный представитель регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.

На месте трагедии работает усиленная следственная группа в составе сотрудников межрайонного отдела полиции, СК, МЧС. В числе прочего будет проверена работа органов, осуществлявших контроль над семьей. Устанавливаются причины возникновения огня. По предварительной информации, дом был оборудован пожарными извещателями.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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