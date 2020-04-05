Психотерапевт: Карантин - время новых возможностей

Мы все сейчас в одной лодке под названием пандемия. И от того, насколько ее пассажиры смогут сохранять спокойствие и здравомыслие, во многом зависит результат борьбы с охватившей планету напастью.

О том, как выстоять и не поддаться панике, корреспонденту "РГ" рассказал главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель.

Не будьте легкомысленными

Михаил Григорьевич, как ситуация с коронавирусом отразилась на психологическом состоянии общества? Мы видим, как, например, в Италии сначала не верили в необходимость карантина, потом пели с балконов, потом петь перестали и начали грабить магазины. Как мы себя ведем и чего от нас ждать?

Перцель: За все общество я, конечно, отвечать не могу. Но пока я часто вижу достаточно легкомысленное отношение людей к коронавирусной инфекции, несмотря на все призывы отнестись к происходящему серьезно.

Да, мы коронавирус не видим, он маленький и, пока не коснулся ближнего круга, кажется нестрашным. Но ведь мало кому придет в голову идти к очагу радиации, хотя она тоже не видна. Однако мы понимаем, что она может быть смертельно опасной.

Легкомыслие как основная черта пока превалирует во многих умах. Во многом, это психологический защитный механизм от страха в виде отрицания - не вижу, не верю, значит, этого нет, это мне не угрожает. Но это означает лишь то, что информацию надо доносить до людей - серьезно, без панических ноток, но в полном объеме.

Фильтруйте информацию

Информация о пандемии идет сплошным потоком, и если с откровенными фейками начали бороться, то как человеку ориентироваться в потоке негативной информации со всего мира?

Перцель: Важно понимать, откуда мы получаем информацию. Да, ее много, она разная, она продиктована в том числе и разными мотивами тех, кто ее распространяет. Кто-то транслирует свое наплевательское отношение, кто-то - паническое.

Поэтому нужно ориентироваться на ту информацию, которую дают официальные органы, в первую очередь, министерство здравоохранения. Надо слушать людей, которые владеют информацией из первых рук и несут ответственность за эту ситуацию. А блогер выражает свое личное мнение, за которое ответственности он не несет.

Так может быть, стоит блокировать панические посты в соцсетях на тему "мы все умрем" и "вредные советы" - или это безопасный способ "выпустить пар"?

Перцель: Остановить это невозможно. Люди хотят высказаться, выразить свои страхи и надежды. Кто-то шутит, кто-то советует ненаучные методы профилактики типа чеснока и имбиря - пусть, это нормально.

Но очень важно, вырабатывая в итоге собственное решение, слушать, что говорят специалисты, а не анонимные "эксперты". Лучше них никто не просчитает ситуацию. Сейчас во всем мире именно специалисты, несмотря на различия взглядов и противоречия систем, работают вместе, аккумулируют информацию из разных источников, обмениваются опытом и могут опираться на большее количество данных.

Не паникуйте

Но когда по телевидению показывают в Европе колоны грузовиков с гробами, отгородиться от потока негатива непросто. Как понять, что человек близок к паническому состоянию?

Перцель: Если беспокойство проявляется в том, что человек моет руки, носит маску и не выходит из дома, то это не должно тревожить его близких. Понятно, что ситуация несет в себе угрозу, что у повышенной тревожности есть основания.

Другое дело, если постоянная тревога, которую человек испытывает, мешает ему вести повседневную жизнь. Человек перестает заниматься важными домашними делами, адекватно контактировать с близкими, он дезорганизован. Становится понятно, что тревога превышает свои адаптационные функции и становится болезненной. В этот момент нужно остановить чрезмерно тревожный поток мыслей, а, если не получается, то обратиться к специалистам.

Что же делать в этой ситуации, в чем найти точку опоры?

Перцель: Находясь в самоизоляции, надо стараться вести привычный образ жизни, насколько это возможно. Тот, кто имеет возможность работать - должен продолжать работать. Тот, кто дома - должен организовать жизнь семьи. Деятельность по налаживанию жизни и является самым главным противопаническим и противострессовым фактором.

История всех спасений в тяжелых ситуациях начиналась с того, что люди начинали организовывать свою повседневную деятельность. Буквально с мелочей, с режима дня, например. Вовремя встать. Умыться и почисть зубы. Сделать зарядку. Позаниматься с детьми - этот важнейшая работа.

Ни в коем случае не опускаться в плане личной гигиены, радоваться своему отражению в зеркале - бриться, причесываться. Уважать себя, чувствовать человеком, который достойно несет в себе достижения цивилизации. Начать с небольших дел, а потом уже переходить к глобальным.

Нужно прожить время самоизоляции максимально продуктивно, потому что именно сейчас есть возможности для самообразования, творчества, общения, спорта, освоения новых навыков. Потом опять не будет времени сказать детям что-то важное, как и до этого его не было.

Все равно рано или поздно жизнь вернется в этот свой ритм, от которого мы все так страдали и уставали. Сейчас есть возможность все упущенное наверстать и сделать запас на будущее. Несмотря на все ограничения и трудности, кризис дал нам возможность и подарил время.

Не скандальте

После снятия карантина в Китае резко выросло количество разводов. Как минимизировать конфликты в семье при долгом вынужденном пребывании в ограниченном пространстве?

Перцель: Находясь долгое время вместе, люди сталкиваются с теми противоречиями, которые они не замечали или не хотели замечать. Такое всегда бывало, например, в новогодние праздники.

Но опять же, это возможность, столкнувшись с противоречиями, найти выход, путь их разрешения. Наконец есть время обсудить, поговорить, высказаться. А вот здесь есть очень важное правило: мы обсуждаем только проблему, а не взаимоотношения в целом. Мы спорим не о том, кто из нас умнее, мы решаем конкретный вопрос. Мы здесь потому, что мы вместе, потому что мы друг друга любим и уважаем, и являемся друг для друга очень важными и ценными людьми. Сделайте шаг навстречу близкому, если, конечно, это не нарушает ваших границ.

Говорят, все болезни от нервов, но как убедить себя не нервничать по мелочам?

Перцель: Убеждать себя не надо. Действительно, многие болезни имеют психосоматический механизм запуска. И очень многие виды неблагополучия связаны именно с тем, что человек нерационально относится к происходящему.

Не надо отрицать проблему. Отрицание и приводит к тому, что она проявится неполадками в самочувствии. Важно проблему осознать, пусть испытывая при этом дискомфорт. Но дискомфорт - это вызов, который заставляет действовать и искать благополучное для себя решение.

Превратите ужас в неприятность

Люди боятся будущего: возможной безработицы, безденежья - что можно сделать с этим?

Перцель: Самое сильное топливо для страха - неопределенность. Когда человек не видит перспективы, горизонта, он нередко рисует апокалиптические картины, по большей части фантастического содержания. Своей фантастичностью они и страшны.

Вместо этого надо максимально "приземлить" ситуацию. Продумать все возможные сценарии "что будет, если". Не надо сидеть и думать: если карантин продлится долго, я не выдержу, я сойду с ума. Надо обдумать все до последних мелочей: если карантин продлится неделю, то я буду делать то-то и то-то. Если две недели - то я… и так далее.

Когда есть определенность, то событие из ужаса превращается в неприятность. Ужас подавляет и лишает сил. Неприятность - это то, с чем можно взаимодействовать, можно бороться и преодолеть. Преодолеть самостоятельно или с помощью людей, которые сохраняют здравый смысл. В конце концов, есть психотерапевты и психологи, чтобы помочь, тем более, сейчас многие перешли на работу онлайн.

То есть шансы выйти из ситуации без потерь для здоровья у нас есть?

Перцель: Большое количество людей относится к происходящему прагматично. Примерно так, как к началу зимы или дождливому лету: принять и настраивать свою жизнь, исходя из этих условий. И надо поддержать такие настроения, поддержать тех, кто создает общий тон для тех, кто в отрицании или в панике.

Важно понимать: когда возникает проблема, то мы реагируем на нее, исходя из собственного жизненного опыта. И чем душевно взрослее человек, тем больше у него оснований доверять себе. И прежде, чем реагировать на неожиданную ситуацию паникой ("ааа, проблема огромная, а я непонятно кто и не справлюсь"), взрослый человек должен провести "инвентаризацию" своего опыта. Я умею рационально мыслить, я достиг некоторых успехов, есть люди, которые могут оказать мне поддержку, у меня есть определенные ресурсы…

Вспомните все хорошее о себе. То, чем вы гордитесь, и вы поймете, что вы гораздо сильнее, чем привыкли думать. Не надо преуменьшать масштаб проблем - надо помнить, что перед этими проблемами стоит умный, сильный и смелый человек.

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