Поправки в Уголовный кодекс и КоАП усилили ответственность за распространение поддельных лекарств и биологически активных добавок через интернет.

Как поясняет председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, разница между составом административного правонарушения и уголовного заключается в стоимости таких лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных БАДов, введенных в оборот. Если стоимость до 100 тысяч рублей, наступает административная ответственность. Если нелегального и опасного товара продано на более крупную сумму, то уже применяется уголовная статья.

"В качестве максимального наказания за уголовно наказуемое деяние предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 6 лет", - рассказал Павел Крашенинников.

Если же обороты нарушителей были недостаточно велики и недотянули до Уголовного кодекса, то им грозят штрафы в рамках КоАП. Для граждан за административно наказуемое деяние штраф составит от 75 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 150 до 600 тысяч рублей, для юридических лиц - от 2 до 6 миллионов рублей. При этом для организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве альтернативного наказания возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Протоколы о данном административном правонарушении будут составлять должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, и государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Вместе с тем в закон вводятся важные уточнения. Ответственность за продажу незарегистрированных лекарств не будет распространяться на ситуации, когда такие лекарства не производятся в России, но необходимы пациенты и они - рекоменданты ВОЗ. То есть подделками и фальсификатами они не являются.