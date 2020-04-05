Россиянин скончался от коронавируса в Таиланде

В больнице района Бангламунг города Паттайя 5 апреля от коронавируса скончался россиянин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой консульский отдел посольства РФ в Бангкоке.

Покойный, мужчина 48 лет, на протяжении долгого времени проживал в Таиланде вместе с семьей. С конца марта он находился в больнице с симптомами ОРВИ, однако результаты тестов показали, что россиянин болен коронавирусом. Последние несколько дней он находился в палате интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких.

Его супруга находится на карантине в той же больнице.

Всего, согласно данным посольства РФ в Таиланде, в различных больницах Паттайи с подтвержденным коронавирусом находятся 7 россиян.

В Таиланде на сегодня насчитывается более 2 тысяч заболевших коронавирусом, 23 человека скончались.