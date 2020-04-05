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05.04.2020 07:59

Российские эпидемиологи провели дезинфекцию в домах престарелых в Италии

Текст: Ирина Невинная

Российские специалисты, уже более недели работающие в составе гуманитарной миссии в Италии, провели дезинфекцию домов престарелых в трех городах наиболее пострадавшей от коронавируса Ломбардии. Об этом сообщили сегодня в Минобороны РФ.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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"Четвертого апреля российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии - городах Казацца, Грумелло-де-Монте, Альбано", - говорится в сообщении. Всего за неделю работы российские военные врачи эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими коллегами провели обеззараживание пансионатов для пожилых людей в 27 населенных пунктах Ломбардии.

В Италии продолжают работу в составе российской миссии около 100 вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом. В Италию было доставлено оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

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