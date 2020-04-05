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05.04.2020 21:39
Рубрика: В мире

Российские специалисты плечом к плечу с сербами борются с COVID-19

Текст: Александр Борисов (Ниш, Сербия)
Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ), Русская гуманитарная миссия, а также российские военные специалисты плечом к плечу с сербскими коллегами участвуют в борьбе "невидимым врагом" - COVID-19. При этом в Сербии все чаще можно услышать слова из наставления, которое в 1830 году дал святитель Петр Цетиньский своему племяннику - будущему великому поэту, правителю и митрополиту Черногории XIX века Петру II Петровичу Негошу: "Молись Богу и держись России!".
Фото: пресс-служба РСГЦ Фото: пресс-служба РСГЦ
Фото: пресс-служба РСГЦ
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Хроника коронавируса: Что произошло в России и в мире с 3 по 5 апреля

"Сейчас пришла беда уже не государственного, а мирового масштаба - пандемия коронавируса, - указывают в пресс-службе РСГЦ. - Наш Центр представляет на Балканах Россию, страну, которая сейчас, и сама борется с эпидемией COVID-19. Но Российская Федерация не могла не прийти на помощь братскому сербскому народу, отдавая отчет в том, что ее поддержка позволит Сербии не допустить развития здесь итальянского и испанского сценариев, избежать коллапса системы здравоохранения".

В РСГЦ подчеркивают, что экспертная команда реально оценивает серьезность возникшей ситуации, тесно сотрудничает и взаимодействует с властями Сербии, администрацией города Ниша и другими государственными и добровольческими структурами, постоянно отслеживает обстановку, предпринимает требуемые шаги. "Центр оказал помощь руководству международного аэропорта в городе Ниш, содействовав организации пункта санитарно-эпидемиологического контроля для снятия напряженности пассажиропотоков, прибывающих из-за рубежа. Выделил необходимое оборудование. Эта мера явилась ответом на требование ВОЗ к сербским властям о реализации шагов по ограничению распространения коронавируса", - отмечают спасатели.

Между тем в воскресенье, 5 апреля, на базе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом администрации города Ниша проведена рабочая встреча с прибывшими в Сербию российскими военными медиками, в которой приняли участие специалисты Российско-сербского гуманитарного центра во главе с содиректором РСГЦ Андреем Мамченковым. "Российские эксперты прибыли для оказания помощи в санитарной обработке социально-значимых объектов республики с целью минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции, - подчеркивают спасатели. - В ходе совещания Андрей Мамченков обозначил готовность предоставления возможностей РСГЦ для полноценной работы штаба российской группировки, а также логистические возможности для хранения, распределения и доставки гуманитарной помощи, резерва средств, телекоммуникационные возможности центра управления в кризисных ситуациях центра".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В РСГЦ выразили уверенность, что "солидарность и взаимная поддержка помогут скорее преодолеть текущие испытания и восстановить условия для нормальной жизни граждан Сербии, а Центр готов внести свою лепту в эту непростую совместную российско-сербскую операцию".

Напомним, что 25 апреля 2012 года в сербском городе Ниш представители России и Сербии подписали Соглашение о создании Российско-сербского гуманитарного центра - уникальной структуры, предназначенной исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасения и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии. Свою выучку российские спасатели продемонстрировали в мае 2014 года в ходе ликвидации последствий наводнения в Сербии. Тогда, рискуя собственной жизнью, они спасли 2 262 человека, 604 из которых - дети.

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