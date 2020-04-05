Распоряжение правительства Рязанской области от 5 апреля 2020 года № 130-р

Определить, что в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Президента Российской Федерации) нормы права о нерабочих днях не распространяются на следующие организации, принявшие решения об осуществлении деятельности:

1) организации осуществляющие:

- деятельность в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбоводства;

- строительство;

- добычу полезных ископаемых;

- транспортировку и хранение;

- производство пищевых продуктов, производство напитков, производство товаров первой необходимости, в том числе, выпускающие оборудование, материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства;

- ремонт и мойку автотранспортных средств, ремонт сельскохозяйственных машин;

- ремонт, монтаж, обслуживание медицинского оборудования;

- обслуживание зданий, территорий;

- страхование;

- социальное обеспечение;

- ветеринарную деятельность;

- общественное питание с обслуживанием на вынос;

- поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в период со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 30 апреля 2020 года для обеспечения функционирования организаций, определенных пунктами 4, 5 Указа Президента Российской Федерации, пунктом 1 настоящего распоряжения;

2) организации являющиеся:

- дочерними и зависимыми хозяйственными обществами системообразующих организаций российской экономики, определенных протоколом Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 03.03.2020 № 3;

- головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу, а также исполнителями, участвующими в поставках продукции по государственному оборонному заказу;

- организациями оборонно-промышленного комплекса, включенными в сводный реестр;

- градообразующими организациями монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Рязанской области;

адвокатов, а также лиц, обеспечивающих их деятельность;

нотариусов, а также лиц, обеспечивающих их деятельность;

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в части реализации мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства);

организации, входящие в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности (в части реализации мер финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности);

государственные (муниципальные) учреждения, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления Рязанской области;

Рязанский областной фонд социальной поддержки населения;

Союз "Рязанская торгово-промышленная палата" (в части выдачи сертификатов происхождения товаров, свидетельств об обстоятельствах непреодолимой силы).

Организации, определенные пунктом 1 настоящего распоряжения, принявшие решения об осуществлении деятельности или отказе от такого решения, исходят из необходимости соблюдения требований санитарного законодательства, постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также из собственной оценки объективно сложившейся ситуации, общественно-опасных последствий, своих возможностей, включая оценку обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов организации, и принимают все последствия от возможных рисков.

Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







