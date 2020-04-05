Экономика
05.04.2020 17:00
Текст: Евгений Гайва

РЖД отменили последние поезда в Беларусь

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС

Последние два поезда в Беларусь отменили "Российские железные дороги" (РЖД).

"На основании письма руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации Каськова Ю.Н. от 5 апреля 2020 года, а также в связи с вводом в Российской Федерации и сопредельных государствах ряда ограничительных мер для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции временно отменяется курсирование международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь, а также ограничивается сообщение с Калининградской областью", - говорится в сообщении компании.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
С 7 апреля "Сапсаны" и другие поезда дальнего следования будут ходить реже

Поезда отменили с 5 апреля. В частности, временно не будут ходить поезда: № 2 Минск - Москва, отправлением из Минска и поезд № 1 Москва - Минск, отправлением из Москвы, а также поезд № 52 Брест - Санкт-Петербург и поезд № 51 Санкт-Петербург - Брест.

Кроме того, с 6 апреля временно отменяются поезда в сообщении с Калининградом, идущие транзитом через территории Беларуси и Литвы, добавили в РЖД.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены, уточнили в компании.

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