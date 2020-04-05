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05.04.2020 18:37
Рубрика: Экономика

Пассажирское замедление

Компания РЖД вносит корректировки в расписание и отменяет ряд поездов
Текст: Павел Арсеньев
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)
Холдинг "РЖД" пошел на вынужденную меру - с 7 апреля будет сокращена периодичность курсирования 37 поездов, а 53 поезда отменят вообще. Изменения также затронут и график движения высокоскоростных поездов "Сапсан". Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на 3 пары поездов меньше, чем ранее. Причиной стало падение спроса на перевозки из-за осложнения коронавирусной обстановки.
Причиной отмены поездов стало падение спроса на билеты из-за коронавирусной обстановки. Фото: Владимир Гердо / ТАСС Причиной отмены поездов стало падение спроса на билеты из-за коронавирусной обстановки. Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Причиной отмены поездов стало падение спроса на билеты из-за коронавирусной обстановки. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Решения о корректировке расписания принимались с учетом ряда факторов. Во-первых, поезда сохранили там, где нет альтернативного варианта доставки пассажиров. Во-вторых, отменяют только те поезда, на которые было куплено менее 25% билетов. "Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда", - сообщили в компании.

Чтобы не оставить без транспортного сообщения малые города, планируется ввести дополнительные остановки для проходящих поездов. Железнодорожники, как и врачи, останутся на своих рабочих местах. В соцсетях РЖД даже объявили фотоконкурс "ВсегдасВами" - для сотрудников, которые делают все, чтобы люди могли добраться до места назначения, чтобы вовремя были доставлены продукты и медикаменты. Холдинг по-прежнему остается единственным перевозчиком, сохраняющим целостность внутренней транспортной системы.

Как пояснили "РГ" в компании, с 21 марта поток пассажиров начал сокращаться. Если сравнить с мартом 2019 года, то их число уменьшилось на 50%. Значительно снизилась загрузка поездов дальнего следования, включая "Сапсаны". Пассажиры начали массово возвращать билеты. Апрельских проездных документов вернули уже в 5 раз больше, чем год назад, а майских - в 3 раза больше. То есть пассажиропоток будет сокращаться.

Поезда сохранили там, где нет альтернативного варианта доставки пассажиров.

Работать с полной нагрузкой в таких условиях просто бессмысленно. К тому же потенциальные пассажиры теперь в основном сидят по домам, соблюдая режим самоизоляции. Сложнее стало планировать поездки. Напомним, до 1 июня 2020 года в нашей стране приостановлены все процедуры бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и курортных гостиницах.

Конечно, билеты на майские поезда сдали далеко не все. Люди выжидают, смотрят, как будут развиваться события. Но если ограничительные меры продлят, то в мае можно ожидать нового резкого роста отказов от поездок, в том числе и на летние поезда. По прогнозам РЖД, основанным на текущей динамике продаж, снижение объема перевозок в 2020 году может превысить 40%. При этом в апреле и мае оно составит более 50%.

Несомненно, на пассажиропотоке сказались и решения, принимаемые региональными властями. Уже несколько субъектов РФ фактически закрыли свои границы, введя ограничения на въезд и выезд граждан. Конечно, поезда никто не останавливает на "границе" региона, не разворачивает и не отправляет их обратно. Но граждане явно начали осторожничать и отказываются от поездок.

В РЖД подчеркнули, что как только эпидемиологическая ситуация в России улучшится, перевозки будут полностью восстановлены. При необходимости холдинг готов даже увеличить предложение для пассажиров.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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