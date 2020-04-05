Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Сбербанк посоветовал своим клиентам не торопиться с подачей заявки на оформление кредитных каникул. Это следует делать только в том случае, если клиент уверен в том, что его официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой, следует из комментария банка, поступившего в редакцию "Российской газеты".

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Это значит, что образуется просроченная задолженность, начислится неустойка, ухудшится кредитная история, а кредитная карта не будет подлежать разблокировке, предупреждает он.

Поэтому в Сбербанке советуют не торопиться с подачей заявки на кредитные каникулы - нерабочие дни продлены до мая, а все поступившие заявки в любом случае рассмотрят. В Сбербанке отмечают тенденцию к массовому обращению за льготным периодом по кредитам без документального подтверждения того, что финансовое положение заемщика действительно ухудшилось - правилам соответствует только каждая десятая заявка.

Закон о праве на кредитные каникулы вступил в силу 3 апреля, он касается ссуд, оформленных до этой даты. Каникулы предоставляются, если официальные доходы заемщика за последний месяц снизились более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Отсрочку платежей можно получить максимум на полгода, есть ограничения и по величине кредита. Методику расчетов среднемесячных платежей за прошлый год правительство должно опубликовать в ближайшее время, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Кроме того, в большинстве банков действуют также индивидуальные льготные программы для заемщиков.