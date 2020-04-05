"Сельта" накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию

Форвард "Сельты" Федор Смолов без разрешения покинул Испанию и вернулся в Россию.

Как сообщает Mundo Deportivo, игрок пытался решить вопрос "легальным" путем. Смолов несколько раз подавал запрос отпустить его "по личным причинам", однако клуб отказал, поскольку не смог получить одобрения от испанской Лиги из-за чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом.

Тем не менее, Федора это не остановило. Футболист предупредил "Сельту" о своих перемещениях и обязался вернуться в расположение клуба, как только уладит свои дела. При этом, как отметили в "Сельте", его ждут санкции в соответствии с уставом клуба.

Интересно, что Смолов стал вторым игроком, покинувшим "Сельту" самовольно. Ранее это сделал датский полузащитник команды Пионе Систо.

Напомним, Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды: в испанский клуб он перешел в январе из московского "Локомотива". В шести матчах российский нападающий отметился одним голом, который забил в ворота мадридского "Реала".