Сестренка. Режиссер Александр Галибин. Сценарий Айдара Акманова и Мустая Карима. Оператор Михаил Агранович.

У этой кинодрамы из времен Великой Отечественной войны по мотивам повести Мустая Карима "Радость нашего дома" судьба оказалась необычной: в Москве и Питере она почти неизвестна, но ее активно смотрели за пределами двух столиц.

Перехватит дыхание уже пролог, где солдат в прифронтовой зоне обнаруживает в полуразрушенном деревенском доме погибшую семью и спрятавшуюся от военного кошмара украинскую девочку. И переправит ее к себе на родину, в башкирскую тыловую деревушку. Так у мальца Ямиля появится сестренка…

Рассказ идет нежный, неспешный, мягкий по интонации, проникновенный - таких картин, признаться, не было у нас давно. Кинематографисты стали стесняться открытых эмоций, сантиментов, слез сочувствия - мол, это все было принадлежность фальшивого советского кино. Актер и режиссер Александр Галибин принципиально верен традициям лучших старых картин о детстве трудном, но, как любое детство, - все равно светлом. Когда радость высекается из мелочи, ерунды, но большая и настоящая. Когда твой союзник - окружающий тебя природный мир, то зачарованно спящий под снегами, то бурлящий весенними потоками. Когда ты веришь, что отец обязательно вернется с войны, и все опять будет хорошо.

На нынешнем фестивале "Дубль дв@" к нам возвращается российское интернациональное кино, возник даже этнический акцент: в "Конце сезона" герои в Литве 90-х, в "Его дочери" перед нами Якутия, "Сестренка" снята в башкирской глубинке на башкирском языке с русским закадровым переводом. В роли маленького Ямиля - семилетний Арслан Крымчугин из Уфы, Оксану сыграла девятилетняя Марта Тимофеева, ранее снимавшаяся в таких фильмах, как "Гоголь. Начало", "Легенда о Коловрате", "Гоголь. Вий", сериалах "Обычная женщина", "Звоните ДиКаприо!"…

Фильм хорош для семейного просмотра: он заряжает добротой и оптимизмом. Филигранная режиссерская работа с детьми, с деталями скудного, но очень выразительного быта; в операторской работе торжествует давно забытая в кино поэтика слияния человека с природным миром.

Эта скромная, несправедливо забытая и прокатом и критикой картина получила Специальный приз на фестивале "Окно в Европу" и Приз зрительских симпатий на международном фестивале военно-патриотических фильмов "Волоколамский рубеж".