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05.04.2020 14:30
Рубрика: В мире

Шри-Ланка освободила из тюрем почти 3 тысячи заключенных

Текст: Константин Волков

За период с 17 марта по 4 апреля из тюрем Шри-Ланки были освобождены 2 961 заключенный, сообщает ланкийская газета Daily Mirror. Это было сделано по рекомендации специального комитета при президенте страны.

В числе освобожденных те, кто отбывает срок за незначительные правонарушения, кто отбыл большую часть срока, страдающие от болезней, а также неимущие, кто не в состоянии заплатить штраф и те, кого должны были выпустить под залог.

Фото: David Ramos/Getty Images
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На такой шаг власти пошли ввиду переполненности ланкийских тюрем, в них содержится более 26 тысяч заключенных при вместимости около 10 тысяч человек. Кроме того, во внимание была принята и необходимость мер по предупреждению распространения коронавируса.

"От освобожденных ожидается, что они не станут нарушать закон", - отмечается в заявлении специального комитета.

В мире Юго-Восточная Азия Шри-Ланка

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