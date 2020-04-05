Шри-Ланка освободила из тюрем почти 3 тысячи заключенных

За период с 17 марта по 4 апреля из тюрем Шри-Ланки были освобождены 2 961 заключенный, сообщает ланкийская газета Daily Mirror. Это было сделано по рекомендации специального комитета при президенте страны.

В числе освобожденных те, кто отбывает срок за незначительные правонарушения, кто отбыл большую часть срока, страдающие от болезней, а также неимущие, кто не в состоянии заплатить штраф и те, кого должны были выпустить под залог.

На такой шаг власти пошли ввиду переполненности ланкийских тюрем, в них содержится более 26 тысяч заключенных при вместимости около 10 тысяч человек. Кроме того, во внимание была принята и необходимость мер по предупреждению распространения коронавируса.

"От освобожденных ожидается, что они не станут нарушать закон", - отмечается в заявлении специального комитета.