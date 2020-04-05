Снижение затрат на геологоразведку приведет к сокращению добычи нефти

В первое воскресенье апреля традиционно отмечается День геолога. Праздник узкоспециализированный, весьма скромный и малоизвестный для широкой публики, несмотря на то, что именно благодаря изысканиям геологов наша страна знает о богатствах, спрятанных в ее недрах.

Сейчас геологоразведка в нефтегазовой сфере переживает на самые лучшие времена, но работы продолжаются и даже есть большие открытия. Ошибочно считается, что на суше все крупнейшие месторождения уже известны. При этом, по данным Минприроды, степень изученности Западно-Сибирского и Тимано-Печорского нефтегазаносных бассейнов не достигает 60%, а Лено-Тунгусского бассейна - 30%.

Ярким доказательством того, что большие открытия на суше еще могут состояться, стало обнаружение в 2014 году не где-нибудь в непроходимой тайге Восточной Сибири, а в Астраханской области месторождения "Великое". Его относят к типу гигантских, запасы составляют более 300 млн тонн углеводородного сырья. Месторождение имеет очень сложную геологическую структуру, промышленная разработка до сих пор не начата, но это не отменяет важность открытия.

Руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов отметил, что в России очень мало новых нефтяных провинций. Сейчас в основном идет доразведка уже известных участков недр. Но в дальнейшем геологическом изучении нуждается Восточная Сибирь и Арктика, хотя при низких ценах их освоение и разработка нецелесообразны.

Низкие цены на нефть стали причиной сворачивания проектов по геологоразведке на шельфе. К счастью не всех. В 2017 и 2018 году в Охотском море были открыты два крупных месторождения "Нептун" и "Тритон". Общие объемы запасов двух месторождений оцениваются более чем в 500 млн тонн нефтяного эквивалента. Ввод в эксплуатацию месторождений запланирован в 2026-2028 годах.

Снижение цен на нефть привело к урезанию инвестиций в геологоразведку нефтегазовых компаний. Учитывая их достаточно серьезную ресурсную базу и возможность обеспечивать за счет нее на относительно долгий период (3-5 лет) высокий уровень производства, разведка новых участков недр стала часто отходить на второй план. Причем это касается не только российских компаний, но и зарубежных. Об уменьшении затрат на геологоразведку уже заявили такие гиганты, как BP, Shell и Eni.

Государственное финансирование геологоразведки также далеко от объемов, которые востребованы отраслью. В 2019 году госкомпания "Росгеология" открыла 40 новых месторождений, в том числе содержащих редкоземельные металлы, золото, серебро, нефть, газ и алмазы. На геологоразведочные работы было выделено 25,5 млрд рублей. На 2020 год это сумма возросла до 29,2 млрд рублей. По мнению экспертов, для оптимального прироста объемов запасов ресурсной базы страны необходимо увеличить государственное финансирование геологоразведочных работ минимум в два, а лучше в три раза. Именно по этой причине в начале 2020 года глава "Росгеологии" Сергей Горьков обращался в Правительство РФ с просьбой выделить 65 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на геологоразведку для восполнения запасов природных ресурсов. Он тогда уточнил, что добывающие компании через пять-семь лет могут столкнуться с дефицитом возможностей проводить геологоразведочные работы и, как следствие, риском необратимого снижения объемов добычи полезных ископаемых.

Сейчас на фоне расширения пандемии коронавируса и периода минимальных цен на нефть проблемы геологоразведки отошли на второй план. Но это не отменяет их важность, а также необходимость вернутся к их решению после стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Геологов же остается только поздравить с профессиональным праздником.