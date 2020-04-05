Снижение затрат на геологоразведку приведет к сокращению добычи нефти

Новости

Трамп ждет на следующей неделе "много смертей" из-за коронавируса 00:02
Беларусь готова принять поединок Нурмагомедов - Фергюсон 18 апреля 04.04.2020
Мужчину на Патриарших задержали из-за невыполнения законных требований полиции 04.04.2020
Дибала, объявивший о выздоровлении, сдал положительный тест на коронавирус 04.04.2020
В Иране от коронавируса вылечилась 102-летняя женщина 04.04.2020
РПЦ увеличивает число трансляций служб, но Таинства в интернет не перейдут 04.04.2020
Исследование: самые известные диеты теряют эффект через год 04.04.2020
Лейбористы избрали лидером партии адвоката и правозащитника 04.04.2020
В Москве двое больных умерли от осложнений, вызванных коронавирусом 04.04.2020
Салоны оптики в Москве продолжат работу во время режима повышенной готовности 04.04.2020
В Крым прибыл первый пригородный дизель-электропоезд 04.04.2020
Минпромторг предлагает открыть строительные магазины 04.04.2020
В Петербурге откроют интернаты для школьников на период самоизоляции 04.04.2020
В "Векторе" рассказали, почему коронавирус опаснее гриппа 04.04.2020
В Элисте временно запретили отключать за долги воду и газ 04.04.2020
В Австрии приостановил работу аэропорт в Зальцбурге 04.04.2020
В Сочи девушку оштрафовали на 15 тысяч за прогулку по улице 04.04.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус 04.04.2020
Эксперт по информационной безопасности: Столица готова к запуску системы контроля за режимом самоизоляции 04.04.2020
Количество погибших в Орехово-Зуеве увеличилось до двух человек 04.04.2020
Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой 04.04.2020
Валерий Карпин в очередной раз стал отцом 04.04.2020
Российское движение школьников поможет детям заниматься и отдыхать 04.04.2020
Эксперт: Все московские электронные системы имеют высокий уровень защиты персональных данных 04.04.2020
Власти Москвы объяснили, как продлить проездные 04.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
05.04.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Снижение затрат на геологоразведку приведет к сокращению добычи нефти

Текст: Сергей Тихонов
В первое воскресенье апреля традиционно отмечается День геолога. Праздник узкоспециализированный, весьма скромный и малоизвестный для широкой публики, несмотря на то, что именно благодаря изысканиям геологов наша страна знает о богатствах, спрятанных в ее недрах.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Сейчас геологоразведка в нефтегазовой сфере переживает на самые лучшие времена, но работы продолжаются и даже есть большие открытия. Ошибочно считается, что на суше все крупнейшие месторождения уже известны. При этом, по данным Минприроды, степень изученности Западно-Сибирского и Тимано-Печорского нефтегазаносных бассейнов не достигает 60%, а Лено-Тунгусского бассейна - 30%.

Фото: iStock
Нефтедобывающие компании оценили эффект от цифровизации

Ярким доказательством того, что большие открытия на суше еще могут состояться, стало обнаружение в 2014 году не где-нибудь в непроходимой тайге Восточной Сибири, а в Астраханской области месторождения "Великое". Его относят к типу гигантских, запасы составляют более 300 млн тонн углеводородного сырья. Месторождение имеет очень сложную геологическую структуру, промышленная разработка до сих пор не начата, но это не отменяет важность открытия.

Руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов отметил, что в России очень мало новых нефтяных провинций. Сейчас в основном идет доразведка уже известных участков недр. Но в дальнейшем геологическом изучении нуждается Восточная Сибирь и Арктика, хотя при низких ценах их освоение и разработка нецелесообразны.

Инвестиции в геологоразведку выросли почти на 20 процентов
На Дальнем Востоке и в Арктике увеличат инвестиции в геологоразведку

Низкие цены на нефть стали причиной сворачивания проектов по геологоразведке на шельфе. К счастью не всех. В 2017 и 2018 году в Охотском море были открыты два крупных месторождения "Нептун" и "Тритон". Общие объемы запасов двух месторождений оцениваются более чем в 500 млн тонн нефтяного эквивалента. Ввод в эксплуатацию месторождений запланирован в 2026-2028 годах.

Снижение цен на нефть привело к урезанию инвестиций в геологоразведку нефтегазовых компаний. Учитывая их достаточно серьезную ресурсную базу и возможность обеспечивать за счет нее на относительно долгий период (3-5 лет) высокий уровень производства, разведка новых участков недр стала часто отходить на второй план. Причем это касается не только российских компаний, но и зарубежных. Об уменьшении затрат на геологоразведку уже заявили такие гиганты, как BP, Shell и Eni.

Фото: youtube.com
Минприроды готовит налоговые льготы для геологоразведки в Арктике

Государственное финансирование геологоразведки также далеко от объемов, которые востребованы отраслью. В 2019 году госкомпания "Росгеология" открыла 40 новых месторождений, в том числе содержащих редкоземельные металлы, золото, серебро, нефть, газ и алмазы. На геологоразведочные работы было выделено 25,5 млрд рублей. На 2020 год это сумма возросла до 29,2 млрд рублей. По мнению экспертов, для оптимального прироста объемов запасов ресурсной базы страны необходимо увеличить государственное финансирование геологоразведочных работ минимум в два, а лучше в три раза. Именно по этой причине в начале 2020 года глава "Росгеологии" Сергей Горьков обращался в Правительство РФ с просьбой выделить 65 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на геологоразведку для восполнения запасов природных ресурсов. Он тогда уточнил, что добывающие компании через пять-семь лет могут столкнуться с дефицитом возможностей проводить геологоразведочные работы и, как следствие, риском необратимого снижения объемов добычи полезных ископаемых.

Сейчас на фоне расширения пандемии коронавируса и периода минимальных цен на нефть проблемы геологоразведки отошли на второй план. Но это не отменяет их важность, а также необходимость вернутся к их решению после стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Геологов же остается только поздравить с профессиональным праздником.

Экономика Отрасли Ресурсы Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минприроды

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Москва усилит контроль за соблюдением режима самоизоляции предпринимателями
Попова: РФ идет по оптимистичному сценарию в борьбе с эпидемией
Российские СМИ обеспечат информационную безопасность в период пандемии
Назван крайний срок возобновления РПЛ
Учебный год в школах может быть продлен до 8 июня
Какие законы вступают в силу в апреле
Почему антисептики стоят как хорошее вино