Спортсмены борются за мир и объединяют усилия против пандемии

Вот уже много лет 6 апреля ведущие спортсмены многих стран отмечают Международный день спорта за развитие и мир.

Должен был отмечаться этот День и 6 апреля. Но пандемия нарушила планы. Конечно, никаких шествий, мастер-классов для молодежи и соревнований. Но как написал мне в своем письме основатель и президент движения "Мир и спорт" Жоэль Бузу, праздник все же состоится. Будет проведен в режиме онлайн.

Француз сообщает, что в эти сложные дни борьбы за очищение планеты от короновируса многие спортсмены проявили немало примеров спортивного благородства. Так, звезды спорта передают часть своих гонораров в национальные Фонды борьбы с пандемией. Направляют денежные чеки прямо в больницы, где находятся инфицированные. Идут на добровольное снижение собственных зарплат.

Бузу рассказал, что некоторые спортивные сооружения на время превратились в больницы, в пристанища для нуждающихся. Порой их персонал получает заработную плату непосредственно благодаря денежной поддержке спортсменов.

Люди спорта всегда славились оптимизмом. Без него вряд ли возможны большие победы. Движение "Мир и спорт" верит, что всеобщими усилиями, мир выстоит и справится с пандемией. Подтверждением чему станет и завтрашний онлайн-праздник.