6 апреля студенты и школьники садятся за дистанционные "парты". Экзамены ни в вузах, ни в школах не отменяются. ЕГЭ стартует 8 июня, ОГЭ - девятого.

- Всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате. Убедительно прошу студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции, - заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Также официально озвучены точные сроки вступительной кампании, которая сдвигается на несколько недель. Последним днем подачи документов на бюджетные места для абитуриентов 2020 года станет 10 августа. Соответственно, первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая - 24 августа. В министерстве рассчитывают, что 1 сентября все студенты, в том числе и первокурсники, выйдут на занятия.

Так что российским вузам не до каникул. В "Инстаграме" полно коротких видео с тегом #универдома. Этот флешмоб запущен, чтобы студенты и преподаватели вузов со всей России могли поддержать друг друга. Важно: даже в такой непростой ситуации студенты и аспиранты получат стипендии, как обычно. Почти 13 миллионов рублей на эти цели поступило в вузы, и более 178 миллионов рублей - в научные институты.

Один из самых волнующих вопросов - что будет с отпусками? Преподаватели Финансового университета уже обратились к коллегам с призывом сократить свой летний отпуск на месяц и уйти на отдых не 1 июля, а 1 августа: "Этот месяц очень помог бы в организации системы экзаменов, защиты выпускных квалификационных работ. Это та посильная лепта, которую мы можем внести в борьбу с коронавирусом".

Школа тоже проходит стресс-тест: более 16 миллионов учеников и около 1,3 миллиона учителей - всем нужно с ходу освоить "дистант". По словам министра просвещения Сергея Кравцова, у глав регионов есть возможность самостоятельно решать, как будет организован образовательный процесс. Это решение согласовывается с правительством.

- Речь идет прежде всего о том, что учителя не находятся в школах. Обучение продолжается в дистанционном формате. Мы готовы предоставить всю необходимую помощь, - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. - В тех регионах, где проблемы с интернетом, можно пользоваться учебниками, есть сотовая связь для общения с учителями.

Экзамены в школах? Пока что ЕГЭ стартует 8 июня, ОГЭ - девятого. Но в зависимости от развития ситуации эта дата может быть изменена. По словам Сергея Кравцова, в некоторых школах также может быть принято решение организовать образовательный процесс до 8 июня - вплоть до начала ЕГЭ. Массово оставлять учеников на второй год никто не будет: это фейки.

Что с детсадами? Здесь все опять же зависит от решений глав регионов. Но дежурные группы работают для детей родителей, занятых в жизненно важных сферах.

В регионах

Главы большинства регионов уже объявили о том, что школьники переходят на дистант. Но есть и исключения. Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, обучение в ряде северных районов Якутии может быть организовано очно, в формате дежурных групп численностью не более 12 учеников с соблюдением санитарного режима. "У нас для перехода на дистанционное обучение все готово. Другой вопрос, как быть с труднодоступными населенными пунктами. Оставлять детей без образования из-за того, что у них нет спутниковой связи через интернет, я считаю, неправильно", - подчеркнул он.

А ульяновским детям для перехода на удаленку раздают школьные компьютеры и ноутбуки - во временное пользование. Перед тем как отдать их детям, на рабочий стол устройства учителя поместили папку с полезными видеоуроками, заданиями, тестами, фильмами, познавательными играми.

- Мы передали ноутбук семье Безруковых, где трое детей. Семья в сложной ситуации, не могут приобрести технику. Интернет у них есть. На этом ноутбуке у нас установлены все программы, что позволит семье учиться дистанционно и поддерживать постоянную связь с учителем, - сообщила замдиректора школы г. Сенгилей Елена Зудова.

В Омске же разработали свой курс, помогающий учителям организовать онлайн-уроки. "Курс рассчитан на 18 часов, разделен на пять модулей. Первый посвящен правилам поиска качественного контента. Второй - инструментам и сервисам. Третий научит проводить тренинги, тесты, проверять домашнюю работу, - говорит разработчик Александр Дерябин. - Четвертый модуль расскажет, как организовать дистанционный кабинет. Последний поможет настроить цифровое взаимодействие учителей и учеников. Пройти курс может любой учитель. Главное, чтобы были гаджет и интернет".

Подготовили Владимир Таюрский, Алексей Юхтанов, Светлана Сибина