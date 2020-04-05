Трамп ждет на следующей неделе "много смертей" из-за коронавируса

По прогнозам президента США Дональда Трампа следующая неделя в плане борьбы с распространением коронавируса будет очень непростой. Он предрек "много смертей".

"Возможно, эта и следующая недели будут самыми сложными. Будет большое число смертей, - передает ТАСС слова американского лидера. - Мы полагаемся на очевидные прогнозы в наибольших очагах".

Напомним, что по данным на субботу в мире зафиксировано уже 1 млн 50 тысяч заразившихся и более 57 тысяч смертельных случаев. США по обоим показателям находится в числе лидеров.