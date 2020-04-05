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05.04.2020 19:07
Рубрика: Общество

Ученые назвали три дополнительных симптома коронавируса

Текст: Андрей Васильев
Все больше данных свидетельствуют о том, что явные признаки заболевания COVID-19 не ограничиваются только лишь высокой температурой и продолжительным сухим кашлем. Существует ряд дополнительных симптомов, которые обнаруживаются при распространении вируса.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в воскресенье на портале Lancet, головная боль была определена как симптом заболевания. Исследование показало, что восемь процентов пациентов с COVID-19 в Ухани, где началась вспышка заболевания, жаловались на мучившие их головные боли в первые дни после заражения.

Фото: EPA-EFE/Carlos Ortega
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Заболевшие пациенты сообщали о начавшемся у них о головокружении. Частые приступы головокружения или очень сильные или резкие приступы головокружения могут указывать на более серьезный риск для здоровья, уточнили во клинике Кливленда, комментируя эти случаи.

Еще один менее известный, но явный тревожный сигнал - резкая потеря обоняния, отметили ученые Британского ринологического общества. В Южной Корее, Китае и Италии уже имеются убедительные доказательства того, что у значительного числа пациентов с доказанной инфекцией COVID-19 появилась потеря обоняния, пояснили исследователи. Более того, в Германии более двух третей заболевших коронавирусом людей сообщали о неспособности улавливать и распознавать запахи.

Наконец, ученые определили общее чувство недомогания и появившуюся растерянность как потенциальные признаки заболевания. В недавнем отчете о ситуации в доме престарелых в Вашингтоне, где у почти трети пожилых людей был зафиксирован положительный результат на коронавирус, но у половины не было признаков заболевания, зараженные пациенты жаловались на недомогание, общее чувство дискомфорта и охватившее их беспокойство.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уже назвал растерянность в качестве экстренного "предупредительного сигнала" COVID-19.

Это информация, отмечают исследователи, говорит о том, что людям нужно быть бдительным в период пандемии и не поддаваться самоуспокоению только потому, что у них нет высокой температуры и кашля.

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