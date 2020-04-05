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05.04.2020 18:46
Рубрика: Общество

Секретные биоматериалы

Влияет ли группа крови на осложнения от коронавируса
О конкретной взаимосвязи группы крови человека и сложности течения коронавируса говорить пока преждевременно, считают российские ученые. Тем не менее, судя по географии распределения, именно II группа крови чаще всего встречается в Европе, в частности в Италии и Испании, где жертв коронавируса уже больше, чем в Китае.

Ранее СМИ растиражировали статью со ссылкой на портал medRxiv о том, что носители II группы крови наиболее подвержены заболеванию пневмонией, спровоцированной коронавирусом. Выводы сделаны по исследованию китайских ученых, изучивших анализы контрольной группы из 3694 человек, не зараженных инфекцией, и обнаружили, что I группа крови была у 33,84%, II - у 32,16%, III - у 24,90%, IV - у 9,10%. Затем они проанализировали тесты 1775 (из которых 206 уже умерли) зараженных пациентов в уханьской больнице Wuhan Jinyintan Hospital. Выяснилось, что пациентов со II группой крови было больше - 37,75%. С I группой были 25,80%, с III - 26,42%, с IV - 10,03%.

Фото: iStock
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Российские ученые считают эти выводы преждевременными. "Говорить о генетической предрасположенности к осложнениям из-за коронавируса рано", - считает профессор, доктор медицинских наук Андрей Шестаков. Ни один серьезный научный сотрудник не рискнет сейчас подписаться под заявлением о том, что человек с определенной группой крови более подвержен заражению: природа вируса еще до конца не изучена, в мире нет достаточного количества данных и исследований, чтобы делать научно-обоснованные заключения, говорит он.

С этим мнением согласна сотрудник института молекулярной биологии, кандидат хими­ческих наук Ирина Варижук. "На мой взгляд, приведенные цифры - повод для дополнительных исследований. Различие в них не слишком выражено, а распределение частоты той или иной группы крови - величина достаточно изменчивая, - говорит она. Например, в разных странах соотношение групп крови среди населения представлено по-разному. Даже в отдельных регионах России оно неодинаковое, отмечает Варижук.

Распределение частоты групп крови - величина изменчивая

Стоит отметить, что статья на сайте medRxiv, на которую сослались СМИ, опубликована как препринт, то есть для ознакомления. Она не рецензирована и может содержать ошибочную информацию, поэтому размещена с предупреждением, что сделанные выводы использовать в клинической практике не следует.

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