УЕФА опроверг информацию о завершении Лиги чемпионов 3 августа

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию, согласно которой президент организации Александр Чеферин объявил 3 августа дедлайном для проведения Лиги чемпионов.

Слова Чеферина о том, что европейский футбольный сезон необходимо завершить к началу августа, были опубликованы во вчерашнем материале на сайте немецкого телеканала ZDF. УЕФА отреагировал более чем оперативно.

"Сообщалось, что президент УЕФА Александр Чеферин заявил ZDF, что Лигу чемпионов нужно доиграть до 3 августа. Это неправда. Президент в ясной форме дал понять, что о четких датах окончания сезона речи не идет. УЕФА в текущий момент анализирует все возможные варианты завершения европейского сезона совместно Ассоциацией европейских клубов и европейскими лигами в рамках рабочей группы, образованной 17 марта. Приоритет всех, задействованных в работе этой группы, - здоровье людей. На основании этого критерия необходимо найти календарные решения для завершения всех соревнований. На данный момент рассматривается вариант провести матчи в июле и, если понадобится, в августе, в зависимости от сроков возобновления сезона и наличия согласия властей", - говорится в заявлении, опубликованном сегодня.