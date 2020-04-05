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05.04.2020 12:44
Рубрика: В мире

Украинская пенсионерка сожгла лес, чтобы выкурить лисиц

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В селе Черняховка Киевской области местная жительница-пенсионерка подожгла лес и поле, чтобы выкурить лисиц, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

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Приехавшие на вызов о пожаре спасатели выяснили, что горят 40 деревьев и луг площадью около одного гектара. Поджигательница находилась тут же. На вопрос, зачем она это делает, пенсионерка ответила, что выкуривает лисиц, которые вредят ее хозяйству. При этом женщина не признавала, что совершает противозаконный поступок и не реагировала на увещевания спасателей и упреки со стороны соседей, и чтобы прекратить поджоги, спасателям пришлось вызвать полицию.

Тушение пожара заняло несколько часов. Судьба лисиц неизвестна.

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