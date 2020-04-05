В Афганистане задержали главу местной ячейки ДАИШ

Глава афганского филиала ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") был арестован вместе с 19 другими боевиками, сообщили афганские официальные лица.

Абдулла Оракзай, также известный, как Аслам Фаруки, был задержан силами афганского Национального управления безопасности (NDS), говорится в заявлении главного разведывательного управления страны. Пока неясно, где были произведены аресты. Фаруки и другие боевики были задержаны в пятницу, сообщил пресс-секретарь NDS Харис Джебран, который отказался предоставить дополнительную информацию.

В апреле прошлого года Фаруки заменил бывшего лидера группировки, известного под псевдонимом Абу Омар Хорасани. Руководство ДАИШ разжаловало Хорасани за "плохую работу" и сбои в деятельности группировки в конце 2018 года в восточной провинции Нангархар.

Арест Фаруки является последним ударом по ДАИШ: в конце 2019 года около 300 его боевиков сдались афганским правительственным силам. Постоянные американские авиаудары, операции сил безопасности и боевые действия между местной ячейкой ДАИШ и талибами (движение запрещено в РФ) привели к капитуляции исламистов. Об этом сообщили военные США в январском докладе, описывающем оплот группировки в Нангархаре как "демонтированный".

Тем не менее, местная ячейка ДАИШ продолжает проводить резонансные атаки по всей стране. По данным местных спецслужб, именно Фаруки является организатором недавнего теракта в Кабуле, когда при нападении на храм сикхов 25 марта погибли 25 человек. Это нападение произошло менее чем через неделю после того, как боевики группировки открыли минометный по аэродрому Баграм, крупнейшей американской базе в стране и ключевому транзитному пункту для возглавляемой США коалиции. По словам представителей коалиции и местных чиновников, боевики были ликвидированы без нанесения ущерба базе.

По последним данным, предоставленным Генеральным инспектором по восстановлению Афганистана, в этой стране действуют от 2000 до 2500 боевиков ДАИШ.