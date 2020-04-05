В Австралии перехвачена партия фальшивых тестов от коронавируса

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон в воскресенье призвал австралийцев с осторожностью относиться к импортным, поддельным "домашним" тестам на COVID-19. По его словам, они могут представлять серьезную угрозу для здоровья граждан и общественного здравоохранения, сообщает австралийское агентство AAP.

Множество этих неисправных комплектов были перехвачены офицерами пограничных войск Австралии в последние недели. Министр предупредил, что использование этих наборов жителями страны подорвет жизненно важную работу медицинских работников. "Неточные результаты могут помешать людям обращаться за медицинской помощью, в которой они нуждаются, или, наоборот, препятствовать тому, чтобы люди сами делали это", - заявил Даттон. Стало известно, австралийский департамент по терапевтическим товарам расценил тестовые наборы как не соответствующие медицинским нормам.

Пограничники в Сиднее перехватили партию из 200 единиц, которая направлялась в Австралию из одной азиатской страны транзитом через Сингапур. Аналогичные фальшивые тесты были задержаны в Перте (50 единиц) и в Мельбурне.

По словам главы МВД Австралии, единственными одобренными тестами на COVID-19 являются лабораторные тесты или тесты, которые могут использоваться врачами в местах оказания медицинской помощи, например, в больницах или клиниках.