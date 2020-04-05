В Беларуси не собирались организовывать бой Хабиба с Фергюсоном

Министерство спорта Беларуси опровергло информацию о намерении провести турнир под эгидой UFC с боем Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Ранее исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Беларуси Максим Корольков заявил, что отправил в UFC официальную заявку на проведение поединка. Причем, по словам функционера, этот шаг был согласован с минспортом.

"Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос", - приводит ТАСС заявление пре-сслужбы минспорта.

Напомним, бой должен состояться 18 марта в рамках турнира UFC 249. Изначально поединок предполагалось провести в Нью-Йорке, но атлетическая комиссия штата запретила мероприятие. Найти новое место, а также согласовать планы соперников UFC не смогла. На данный момент возможен вариант, при котором Хабиба в бою заменит Конор Макгрегор. Правда, место гипотетического турнира по-прежнему не определено.