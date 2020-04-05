В Госдуме изучат публикации западных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ

По его словам, в комиссию поступает информация о некорректном освещении отдельными западными СМИ действий российских властей по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В качестве примера Пискарев привел материал "Немецкой волны", уже попадавшей в поле зрения комиссии. Это СМИ, сообщил он, приводит мнение правозащитников из признанной нежелательной организации "Открытая Россия" о том, что принятые в России поправки по противодействию фейк-ньюз о коронавирусе якобы являются ограничением свободы слова.

- Эта информация не соответствует действительности, - подчеркнул Пискарев. - Законодательство о противодействии фейковым новостям - мировая практика, и такие публикации - очередное проявление двойных стандартов.

Парламентарий уверен, что распространение фейков, которые сеют панику или страх, также в каком-то смысле является опасной инфекцией, и мы должны им противодействовать.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие наказание вплоть до лишения свободы на пять лет за распространение заведомо ложной информации, повлекшее тяжкие последствия.

Также Комиссия обратила внимание на публикации таких СМИ как "Радио Свобода", "Медуза", "Настоящее время", "МБХ-медиа" и ряда других. В частности, "Медуза" и "Радио Свобода", рассказал Пискарев, распространяют информацию о том, что в нашей стране существует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легкий (ИВЛ). Это тоже не соответствует действительности, заявил глава комиссии.

- Распространяются также не соответствующие действительности публикации о работе российских врачей в Италии, о действиях правоохранительных органов в отдельных регионах в условиях эпидемии, - сказал Василий Пискарев.

Он заверил, что все подобные публикации будут детально изучены на предмет их соответствия российскому законодательству.

- Не исключаю, что по вопросу реакции Запада на борьбу с коронавирусом в России нами в ближайшее время будет проведено заседание комиссии, - сообщил парламентарий, уточнив, что оно может пройти в удаленном режиме с использованием современных технологий.

Он уверен, что все страны должны объединить усилия для борьбы с вирусом и не использовать общую беду, как повод для политического противостояния.