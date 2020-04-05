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05.04.2020 13:23
Рубрика: Власть

В Госдуме изучат публикации западных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ

Текст: Татьяна Замахина
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства проверит на предмет соответствия законодательству РФ публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в нашей стране. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, в комиссию поступает информация о некорректном освещении отдельными западными СМИ действий российских властей по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В качестве примера Пискарев привел материал "Немецкой волны", уже попадавшей в поле зрения комиссии. Это СМИ, сообщил он, приводит мнение правозащитников из признанной нежелательной организации "Открытая Россия" о том, что принятые в России поправки по противодействию фейк-ньюз о коронавирусе якобы являются ограничением свободы слова.

- Эта информация не соответствует действительности, - подчеркнул Пискарев. - Законодательство о противодействии фейковым новостям - мировая практика, и такие публикации - очередное проявление двойных стандартов.

Парламентарий уверен, что распространение фейков, которые сеют панику или страх, также в каком-то смысле является опасной инфекцией, и мы должны им противодействовать.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие наказание вплоть до лишения свободы на пять лет за распространение заведомо ложной информации, повлекшее тяжкие последствия.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Также Комиссия обратила внимание на публикации таких СМИ как "Радио Свобода", "Медуза", "Настоящее время", "МБХ-медиа" и ряда других. В частности, "Медуза" и "Радио Свобода", рассказал Пискарев, распространяют информацию о том, что в нашей стране существует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легкий (ИВЛ). Это тоже не соответствует действительности, заявил глава комиссии.

- Распространяются также не соответствующие действительности публикации о работе российских врачей в Италии, о действиях правоохранительных органов в отдельных регионах в условиях эпидемии, - сказал Василий Пискарев.

Он заверил, что все подобные публикации будут детально изучены на предмет их соответствия российскому законодательству.

- Не исключаю, что по вопросу реакции Запада на борьбу с коронавирусом в России нами в ближайшее время будет проведено заседание комиссии, - сообщил парламентарий, уточнив, что оно может пройти в удаленном режиме с использованием современных технологий.

Он уверен, что все страны должны объединить усилия для борьбы с вирусом и не использовать общую беду, как повод для политического противостояния.

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