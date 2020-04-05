В Грузии посетителей рынка обязали отдавать наличные на дезинфекцию

Все посетители фермерского рынка в грузинском городе Поти обязаны на входе отдать имеющиеся деньги специальному сотруднику для дезинфекции. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

Перед тем, как пройти на рынок, все пришедшие отдают наличные деньги сотруднику, который проглаживает купюры, а монеты обрабатывает антисептиком, сообщает телеканал.

Кроме того, у посетителей измеряют температуру и выдают им перчатки. Также, по словам директора рынка Нодара Корсанти, все продавцы на рынке дают сдачу только продезинфицированными купюрами и монетами.

В Грузии на настоящий момент 170 заболевших коронавирусом, 5 067 человек под подозрением. Выздоровели 36 человек, скончались две женщины, 79 лет и 81 год.