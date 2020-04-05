В Иране число жертв коронавируса превысило 3,6 тысячи

Жертвами коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Иране стал 151 человек, общее число погибших в стране с 19 февраля достигло 3603. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"За последние 24 часа в стране зарегистрировано 2483 новых случая заражения COVID-19. С учетом этих данных, с 19 февраля по 5 апреля количество заболевших в Иране составляет 58 226", - говорится в заявлении минздрава Исламской Республики.

Как отметил Джаханпур, полностью выздоровели 22 011 пациентов. Состояние 4057 заразившихся COVID-19 остается тяжелым.