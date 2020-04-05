В Киеве трудно дышать из-за лесных пожаров в Чернобыльской зоне

Из-за лесных пожаров в Киевской области и прилегающих к ней регионах жители украинской столицы жалуются на удушливую атмосферу по всему городу и запах гари. Об этом 5 апреля сообщает украинский новостной портал Strana.ua.

Главный источник дыма - горящие леса в Чернобыльской зоне, ветер оттуда несет дым на украинскую столицу. Превышения радиационного фона при этом нет, он, как и обычно, составляет 11 микрорентген в час, утверждают специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в окрестностях Чернобыля начался 4 апреля. Сейчас там горит более 20 гектаров леса, причем на отдельных участках там наблюдается повышенный радиационный фон. Огонь тушат около ста пожарных с применением наземной и воздушной техники (два самолета Ан-32П и один вертолет Ми-8).

Киевляне пишут в соцсетях, что "гарь страшная, на улицу невозможно выйти". При этомв продаже нет ни масок, ни противогазов, утверждают они.

Другая причина задымления - пожары торфяников, начавшиеся в конце марта. Из-за очень сухой весны трава легко загорается, и пожарные физически не успевают потушить все возгорания. По словам мэра Киева Виталия Кличко, "во всех случаях причиной возгорания был человеческий фактор".