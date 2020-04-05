Новости

В Томске суд принудительно поместил местного жителя в обсерватор 11:50
В Токио количество зараженных коронавирусом превысило тысячу человек 11:47
В Крыму оштрафуют 87 нарушителей режима самоизоляции 11:45
Авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой приостановлено 11:18
Столичные парки подготовили обширные онлайн-программы 11:10
В Пермском крае пьяная женщина разбила окна в прокуратуре 11:08
Почти 200 тысяч человек попали под наблюдение врачей из-за COVID-19 10:59
Оперштаб опровергает заражение коронавирусом сотрудников мэрии 10:59
В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы 10:53
В Подмосковье назвали предприятия, которым можно работать в апреле 10:45
Пожар в Свердловской области унес жизни троих детей 10:35
В Республике Крым выявлено два семейных заражения COVID-19 10:31
Почему казахстанцы и белорусы перестали покупать автомобили в России 10:31
В Челябинской области увеличилось число заражений COVID-19 10:30
Правительство выделило 352 млн рублей на жилье ветеранам войны 10:20
НАСА объяснило, как астронавты будут работать на Луне 09:52
У 13 вернувшихся в КНР через Владивосток людей нашли коронавирус 09:35
Работники супермаркетов Бельгии объявили забастовку из-за короновируса 09:31
В Петербурге арестовали экс-директора "Метростроя" 08:45
В Москве воздух прогреется до +6 08:42
Эксперт: Зеленский находится в панике, потеряв имидж хорошего парня 08:30
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус 08:18
В Приморье спасли людей, заблудившихся у озера Ханка в метель 08:10
В Гидрометцентре рассказали о потеплении до 19 градусов 08:00
В Биробиджане подъезд дома изолировали из-за жильца с COVID-19 07:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
05.04.2020 10:45
Рубрика: Власть

В Подмосковье назвали предприятия, которым можно работать в апреле

Текст: Ирина Рыбникова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которым определены те предприятия и организации, которым разрешено продолжать работу в объявленном нерабочим апреле.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Собянин объяснил принятие жестких мер в Москве из-за COVID-19

Среди них - предприятия с непрерывным производственным циклом, организации, обеспечивающие граждан продовольствием и непродовольственными товарами первой необходимости, логистические предприятия, стройкомплекс, а также организации, выполняющие неотложные работы.

По-прежнему закрытыми остаются кафе и рестораны, магазины, торгующие товарами не первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, фитнес-клубы, спорткомплексы, бани и сауны.

Власть Работа власти Регионы Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Глава Минэкономразвития призвал бизнес "не впадать в психоз"
Число погибших при взрыве в Подмосковье достигло трех
Врач рассказал о влиянии карантина на здоровье пожилых людей
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом