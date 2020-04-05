В Подмосковье назвали предприятия, которым можно работать в апреле

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которым определены те предприятия и организации, которым разрешено продолжать работу в объявленном нерабочим апреле.

Среди них - предприятия с непрерывным производственным циклом, организации, обеспечивающие граждан продовольствием и непродовольственными товарами первой необходимости, логистические предприятия, стройкомплекс, а также организации, выполняющие неотложные работы.

По-прежнему закрытыми остаются кафе и рестораны, магазины, торгующие товарами не первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, фитнес-клубы, спорткомплексы, бани и сауны.