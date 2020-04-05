В Склифе рассказали о состоянии Дениса Проценко

Болезнь главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме. Об этом РИА Новости, рассказал коллега Проценко, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

"Мы постоянно созваниваемся с Денисом Николаевичем и поддерживаем его", - сообщил Петриков. Руководитель Склифа также отметил, что медработники всегда выходят на службу в защите, но риск заразиться остается всегда.

Напомним, что Денис Проценко сам объявил о своем диагнозе в Facebook. Именно его больница в Коммунарке приняла основной поток больных с COVID-19.