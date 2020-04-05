В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет. Такая информация содержится в общей базе данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

По информации ведомства, среди зараженных шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина. При этом ТАСС обращает внимание на некоторую путаницу в данных. Так, одна 34-летняя женщина, находящаяся на Пхукете, зарегистрирована в базе местного минздрава как гражданка Казахстана, а в общей - как россиянка. В базе данных Чонбури заболевшим числится 9-летний мальчика из РФ, однако согласно общей базе, инфекция в этом регионе выявлена у единственного мальчика такого возраста, и он является гражданином Таиланда.

Ранее, 31 марта, заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин подтвердил, что коронавирус выявлен у трех россиян, которые находятся на лечении в двух больницах.

По последним данным, в Таиланде общее число инфицированных коронавирусом превысило две тысячи, скончались 20 пациентов, выздоровели - 612. С третьего апреля на территории всей страны действует комендантский час.