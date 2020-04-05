В Токио количество зараженных коронавирусом превысило тысячу человек

В японской столице с каждым новым днем появляется все больше заболевших. Только 5 апреля инфекция была зафиксирована еще у 143 человек, передает телерадиокомпания NHK.

В общей сложности в мегаполисе положительные пробы на коронавирус оказались у 1043 человек. Примечательно, что специалисты не смогли установить пути заражения многих пациентов.

Местные власти призывают жителей Токио воздержаться от выхода на улицу и посещения общественных мест. Между тем пока в японской столице локдаун объявлять не собираются.