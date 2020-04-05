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05.04.2020 20:00
Рубрика: Общество

В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

Высокая температура - первый и самый явный симптом коронавируса. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP
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По ее словам, эта информация основана на рассказах самих заболевших. "Люди просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит", - сообщила Харрис. После этого начинается озноб. Причем сильный. Температура тела повышается до 38 и более градусов.

По словам представителя ВОЗ, с такими проявлениями коронавирусной инфекции сталкиваются более 90 процентов пациентов. Сегодня в мире

зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек умерли.

Всего на сегодняшний день в России, как сообщает Роспотребнадзор, зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. Вылечились 355 человек.

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